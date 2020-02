DIFESA – Niente Barcellona per K2 ma è in ripresa

Domani sera al San Paolo si giocherà la gara d’andata tra il Napoli e il Barcellona per gli ottavi di Champions League e mancherà ancora Koulibaly. Il difensore senegalese, come riporta il Corriere dello Sport, sta meglio rispetto ai giorni scorsi, ma non verrà rischiato contro Messi e compagni. Per il resto ci sarà Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e la coppia di centrali Manolas e Maksimovic.

La Redazione