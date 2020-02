Ultime Barcellona – Due dubbi di formazione per Setien

Il Barcellona oggi arriverà a Napoli, intorno alle ore 13,00, come riporta su twitter il collega de “il Roma” Giovanni Scotto, ma per Setien ci sono due dubbi di formazione. Secondo il Corriere dello Sport, in modo particolare a centrocampo e in attacco. Il primo nella linea mediana uno tra De Jong o Rakitic con l’ex Ajax in vantaggio sul croato. Il secondo è in attacco con Fati che dovrebbe spuntarla su Vidal per affiancare Messi e Griezmann. Per il resto mancherà anche Sergi Roberto per la sfida del San Paolo che si aggiunge ai vari: Jordi Alba, Suarez e Dembele.

La Redazione