ATTACCO – Tridente leggero per sorprendere il muro del Barcellona

Il Barcellona è tra le squadri più forti del mondo, non solo per avere in rosa Leo Messi, ma per una rosa vasta, al di là degli infortuni, ma il Napoli comunque vorrà provare ad insidiare la compagine di Setien. Per la sfida di domani sera, andata ottavi di Champions, verrà rispolverato il tridente leggero, compreso Callejon. Lo spagnolo a Brescia è stato in panchina tutto il match, dove Politano ha tentato di fare al meglio le due fasi. Insigne e Mertens a completare il tridente offensivo. Ancora in dubbio Llorente per lo stato influenzale.

La Redazione