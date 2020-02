Napoli ci crede, come sempre, ma anche il Napoli lo fa, lo conferma Arek Milik! Napoli/Barcellona,in bocca al lupo, sognatori!

Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli! #NapoliBarca

If you can dream it, you can do it.

Jeśli umiesz marzyć, możesz to zrobić. pic.twitter.com/8atDL7Gdv3

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) February 24, 2020