Coronavirus: il Napoli, dopo Brescia, monitora la situazione

Le gare in zone “rosse” sono state annullate a partire dalla giornata di sabato, ma il Napoli ha affrontato la trasferta in quel di Brescia, terra lombarda, solo poche ore prima. Quindi, come si legge anche sul Corriere dello Sport di oggi, anche gli azzurri fanno attenzione all’ epidemia di Coronavirus. La trasferta a Brescia un po’ di tranquillità l’ha tolta, ha portato un piccolo cenno d’ansia, sia nei giocatori che nel capo dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico. Il dottore Canonico, qualche giorno fa, ha parlato brevemente con la squadra e con i collaboratori del Napoli. Anche il Barcellona, che atterrerà in tarda mattinata a Napoli, eseguirà tutti i controlli del caso a Capodichino.