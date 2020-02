Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Tris casalingo del Napoli Under 16 contro la Salernitana”

NAPOLI-SALERNITANA 3-0

NAPOLI – Boffelli (69’ Provitolo); Di Leo (69’ Palmini), Giannini, Gioielli (54’ De Pasquale), Frulio, Pontillo, Di Dona (69’ Massa), Flora (40’ Spavone), Pesce, Marranzino (54’ Di Palma), Scognamiglio (69’ Salierno) A disp. Provitolo, Palmini, Pietropaolo, De Pasquale, Di Palma, Salierno, Massa, Spavone, Esposito All. Bevilacqua

SALERNITANA – Petriccione (57’ Abate); Landi (72’ Abitino), Casola (48’ Carbone), Guerra (48’ Belvedere), Di Maio, D’Amore, Fiore (48’ Marzochella), Iuliano (72’ De Santis), Luongo, Lamberti (57’ Memoli), Garofalo A disp. Abate, Signoriello, Belvedere, De Santis, Carbone, Memoli, Lanari, Abitino, Marzochella All. De Santis

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco; Ass1: Ferrara di Castellamare di Stabia; Ass2: Eliso di Castellamare di Stabia

Marcatori: 2’ Marranzino (N); 38’ Pesce (N); 66’ Pesce (N)

Note: Ammonito: Di Maio (S); De Pasquale (N); Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

NAPOLI – Inizio di partita per il Napoli di Bevilacqua a grandi ritmi e sbloccano subito il match con Marranzino che sfrutta al meglio uno spunto di Di Dona. La Salernitana cerca una reazione con Luongo ma nulla di fatto. Per gli azzurrini è il solito Pesce a mettere alla prova le abilità di Petriccione. I partenopei continuano ad attaccare con Gioielli e la punta Scognamiglio. Il lungo sforzo del Napoli porta agli azzurrini la rete del raddoppio con Pesce che sfrutta al meglio un errore di Di Maio e con un diagonale supera il portiere degli ospiti. Nella ripresa girandola di cambi da una parte e dall’altra, partita che si trascina a favore dei padroni di casa che chiudono bene i varchi della porta di Boffelli. Gli azzurrini però realizzano la terza rete, sempre con Pesce, lesto ad approfittare dell’errore della difesa granata per il 3-0 ed è la rete numero 22 in stagione. Il finale di gara i partenopei cercano anche la quarta marcatura, ma manca la precisione. Al triplice fischio c’è ovviamente la soddisfazione per i partenopei di essere tornati al successo dopo il pari di Perugia e la sconfitta contro la Roma, confermando il secondo posto. Domenica prossima derby n trasferta contro il Benevento.

Alessandro Sacco