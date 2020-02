Chiariello: “Probabilmente Napoli-Inter si giocherà a Maggio per il Virus”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Calcio italiano travolto da Coronavirus e le sue conseguenze. Quadro che ci ha mostrato il dottor Ricciardi, falsato, perché sarà costretto a giocare a porte chiuse seppur si riuscirà a farlo, perché il campionato italiano è concentrato tutto al centro-Nord. Napoli-Barcellona si giocherà, ma Napoli-Inter non si giocherà con quasi assoluta certezza. Il 5 Marzo si recupererà – probabilmente a porte chiuse – in quella data destinata alla Coppa Italia ci sarà Inter-Samp, quindi si giocherà il 13 Maggio, data della finale, che a sua volta sarà spostata al 20 maggio. Per il resto del campionato, il big match Juve-Inter o proveranno a spostarla a Roma o si giocherà a porte chiuse. Intanto Atalanta e Lazio litigano sulla richiesta di anticipare il match. I calendari la fanno da padrone visto la situazione sanitaria allarmante in Italia, bisogna aspettare e capire le decisioni degli organi più importanti”.