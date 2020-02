Gago:”Il Barca avrà un 442 offensivo, il Napoli deve giocare di contropiede”

Mario Gago, giornalista Radio Onda Zero, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Lo scontro tra Napoli e Barcellona è difficile per i partenopei, perchè il ritorno è al Camp Nou. Il Barcellona ha avuto delle giornate turbolente a causa dei tweet dei dirigenti che hanno creato una rottura con in giocatori. Il Barcellona, presumibilmente giocherà con un 4-4-2 offensivo. Il Napoli deve stare attento a Messi e non essendoci Koulibaly, il Napoli non marcherà a uomo e se vuole avere una chance deve giocare di contropiede.”