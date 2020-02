UFFICIALE – I convocati del Barcellona. Out un difensore per Setien

Il Barcellona, dopo aver vinto per 5-0 contro l’Eibar in campionato, prosegue la preparazione in vista della gara di Champions League contro il Napoli di martedì alle ore 21,00. Per Setien non arrivano buone notizie dall’infermeria, si ferma anche il difensore Sergi Roberto che si aggiunge a Jordi Alba, Dembele e Suarez.

I convocati: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Alex Collado, Ansu Fati, Ronald Araujo and Sergio Akieme.

La Redazione