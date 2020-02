Ultime Castel Volturno – Influenza per Llorrente, lavoro personalizzato per due difensori

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di martedì alle ore 21,00 contro il Barcellona per l’andata degli ottavi di Champions League. Si è iniziato con la fase di attivazione, a seguire lavoro dal punto di vista tecnico-tattico sul possesso palla. Chiusura della seduta con partitella a campo ridotto. Llorente non ha partecipato all’allenamento per la sindrome influenzale, lavoro personalizzato in palestra per Koulibaly, infine lavoro tra campo e personalizzato per Malcuit.

La Redazione