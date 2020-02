Messi cala il poker personale nel 5-0 contro l’Eibar

Il Barcellona travolge l’Eibar alla vigilia del match a Napoli quaterna del capitano dopo le polemiche tra squadra e club Gianluca Vigliotti. Spettacolo puro al Nou Camp. Lionel Messi, dopo un lungo inusuale digiuno durato quattro partite, si sveglia all’improvviso e realizza un incredibile poker. Consentendo al Barcellona di rispondere al successo del Napoli con il Brescia e di trovare la quarta vittoria consecutiva in Liga superando l’Eibar con la Manita. Punteggio finale 5-0, con Messi protagonista assoluto dell’incontro. L’Hombre del Partido, per la sesta volta nella sua storia con il Barcellona, ha realizzato quattro reti in una sola gara ed è giunto a quota 23 gol in questa stagione in gare ufficiali. Fonte: Il Mattino