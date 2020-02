Rinviate gare di Serie A-B-C, Serie A Femminile per il Cornavirus

Anche la sfida Torino Parma è stata rinviata per il Coronovirus. Dopo il rinvio della sfida di Serie B Ascoli-Cremonese di ieri, anche la Serie A si ferma. Inoltre Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo (entrambe in programma per oggi pomeriggio alle ore 15:00) e Inter-Sampdoria (posticipo delle 20.45) non si giocheranno per il medesimo motivo. Le uniche sfide in programma sono Genoa-Lazio (12:30) e Roma-Lecce (ore 18:00). Anche la Serie A Femminile si ferma con Milan-Fiorentina rinviata. Oltre alle 42 partite rinviata in Serie C nei giorni scorsi. Inoltre tutte le scuole in Lombardia rimarranno chiuse.