Insigne protagonista nel poker del Benevento sull’Entella

Il Benevento passeggia su un campo che prima del calcio d’inizio era un tabù per i campani. Con questa vittoria i giallorossi salgono a quota 60 punti in campionato. Uno in più dell’Ascoli del 77-78 (ovviamente con una comparazione perché 42 anni fa la vittoria valeva 2 punti), raggiungendolo anche a quota 18 vittorie.



LE MOSSE

Inzaghi sceglie ancora il 4-3-2-1 con Insigne e Sau alle spalle di Moncini. I giallorossi lasciano la manovra ai liguri che tentano lentamente di penetrare nella fitta difesa comandata da Caldirola. Però dopo nove minuti è la capolista a sbloccare il punteggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla sinistra Viola spizzica di testa per Sau che, spalle alla porta, stoppa il pallone di petto e con un destro al volo trova l’angolo lontano alla sinistra di Contini che nulla può sul capolavoro dell’ex Cagliari. Settimo gol stagionale per l’attaccante sardo.

L’Entella accusa il colpo e rischia di subire dopo pochi secondi il gol del raddoppio con Insigne. Che con il terzo tempo non colpisce bene il pallone di testa che si perde sul fondo. Al quarto d’ora, gli uomini di Inzaghi trovano il gol del 2-0. Insigne si accentra dal versante destro servendo Sau tra le linee il quale allarga a sinistra per Viola che di prima intenzione serve un pallone al centro che lo stesso Insigne trasforma in gol con un sinistro al volo nell’angolino basso alla destra di Contini.



Al 24′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Caldirola viene trattenuto vistosamente da Pellizzer che gli impedisce di saltare. Per Marini è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Viola che con un sinistro potente e angolato batte Contini che intuisce ma non riesce a neutralizzare l’ottavo gol stagionale del centrocampista sannita. Al 40′ Filippi ricorre al primo cambio della partita tornando al rombo di centrocampo inserendo Manuel De Luca per Settembrini. Dezi torna a centrocampo e Schenetti agisce alle spalle della coppia d’attacco.

È proprio sul finire del primo tempo che il fantasista ex Cittadella recupera palla e calcia immediatamente di destro. Ma Montipò risponde anch’egli presente alla partita deviando in corner. All’inizio del secondo tempo è ancora il Benevento ad andare vicino al gol del 4-0 con Contini che si supera su un destro al volo di Moncini.

Inzaghi dà poi il via alla girandola dei cambi con i suoi uomini che decidono di abbassare i ritmi concedendo più spazio ai liguri che non impensieriscono la porta difesa da Montipò se non con una conclusione di Chajia. A cinque minuti dal termine Coda, subentrato al posto di Moncini, trova il gol del definitivo 4-0 che consente al Benevento di conquistare l‘ennesimo record di questa stagione. Fonte: Il Mattino