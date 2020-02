De Laurentiis alla squadra: “Se fate quello che sapete fare, col Barça…”

De Laurentiis è consapevole che il lavoro fatto da Ringhio non è di poco conto e ne è soddisfatto. Anche delle prestazioni perché il tecnico calabrese è riuscito non solo a raddrizzare le sorti di una stagione compromessa dalla gestione di Ancelotti, ma è anche riuscito a smussare molte situazioni esplosive. La squadra lavora e basta: certo, in tanti sognano il rinnovo del contratto promesso, ma in quale squadra i giocatori non pensano al modo di guadagnare di più? La questione-multe non è mai finita sul tavolo di Gattuso che pretende solo lavoro e sudore. Anche ieri mattina, nel brevissimo colloquio che ha avuto con la squadra lo ha ripetuto: «Se fate quello che sapete fare, anche con il Barcellona sarà una bella notte». De Laurentiis lo segue passo dopo passo: lo chiama spesso, i suoi messaggi sono continui. Fonte: Il Mattino