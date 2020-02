NAPOLI-SALERNITANA (UNDER 16)- Azzurrini di un altro pianeta

Napoli-Salernitana: nel prossimo turno i partenopei saranno impegnati in un altro derby a Benevento, mentre i granatini ospiteranno il Lecce.

E’ calato il sipario al centro sportivo “Kennedy” sulla sfida tra il Napoli Under 16 di mister Giuseppe Bevilacqua e i pari età della Salernitana guidati da Ernesto De Santis, gara che sulla carta appariva davvero proibitiva per gli ospiti.

I padroni di casa con una rete in apertura e una in chiusura di primo tempo (clicca qui per articolo) hanno messo in chiaro che non avevano intenzione di lasciare nessuna speranza ai cugini granata i quali, a dire il vero, hanno anche ben figurato per buona parte dei quaranta minuti.

Nella ripresa mister Bevilacqua non vuole cali di concentrazione e chiede ai suoi di continuare a premere come se il risultato fosse in bilico, così nei primi minuti è ancora il Napoli a provarci, sfruttando il talento dei suoi in avanti.

Cominciano i cambi da ambo le parti col copione che non cambia e con la Salernitana che, nonostante la buona volontà ed applicazione espresse non riesce quasi mai a impensierire Boffelli sempre ben protetto dai suoi compagni di reparto, oggi orfani di Marchisano squalificato.

Il Napoli cala il tris al 28′ quando, dopo un altro banale errore della difesa granata, Pesce vuole aggiornare il suo score realizzando la rete facile facile del 3-0 aggiornando il suo palmares personale arrivato a quota 23.

Termina dunque col punteggio di 3-0 il derby della 19° giornata di campionato, col Napoli che vincendo mette pressione al Perugia, impegnato in trasferta dalle 14:30 sul campo del Lecce, temporaneamente a meno quattro in classifica.

Marco Lepore