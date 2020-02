Serie A – Lazio implacabile: Genoa ko 3-2, sogno scudetto ancora vivo

La Lazio non si ferma più! I biancocelesti vincono pure in casa del Genoa per 3-2 nel lunch match della 25a giornata di Serie A e rimane a -1 punto dalla Juventus. Ospiti subito avanti con Marusic dopo appena 2 minuti di gioco e che raddoppiano con il solito Immobile al 6′ min della ripresa. Il Genoa torna in gara con Cassata ma la Lazio riallunga le distanze con la punizione magistrale di Cataldi. Nel finale il Grifone riaccorcia nuovamente con il rigore di Criscito ma è tutto inutile. La squadra di Inzaghi resta saldamente al secondo posto in classifica e continua a cullare il sogno scudetto

GENOA (3-5-2) – Perin; Biraschi, Soumaouro, Masiello; Ankersen (13′ st Iago Falque), Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Favilli (13′ st Pandev), Sanabria (30′ st Destro). All. Nicola

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milikovic-Savic, Lucas Leiva (10′ st Cataldi), Luis Alberto, Jony (17′ st Lazzari); Caicedo (10′ st Correa), Immobile. All. Inzaghi

ARBITRO: Maresca

Gol: 2′ pt Marusic, 6′ st Immobile (Lazio), 12′ st Cassata (Genoa), 25′ st Cataldi (Lazio), 45′ st rig. Criscito (Genoa)

Ammonizioni: Masiello, Soumaoro (Genoa), Lucas Leiva, Strakosha (Lazio)

Recupero: 0′ pt, 5′ st