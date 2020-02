SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Successo largo per l’Under 16 di Matafora

Vittoria larga per i nostri Under 16 allenati da Mister Matafora che battono in scioltezza la Sanseverinese per 7-0, nella gara valevole per la 17ª Giornata del Campionato Regionale. Senza storia per una partita che ha poco da raccontare per i nostri bianco azzurri, dominatori della gara dal primo minuto fino al triplice fischio e senza mai perdere tra le proprie mani le redini della gara. Netto divario tra le due compagine e ritmo della partita scandito dai tiri messi a segno dalle doppiette di Petillo e Bruno, seguiti dalle reti di Fermariello, Cammarota e Impesi, conquistando i tre punti che portano la squadra a rafforzare il terzo posto con cinque lunghezze di distanza sulla Roberto Carannante, nostra prossima avversaria in uno scontro avvincente e tutto da vivere.

La Redazione