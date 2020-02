Coronavirus e calcio: si annullano le gare anche in Lega Pro

La Lega Pro, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26, ha disposto il rinvio di 5 gare del turno infrasettimanale in Lombardia e Veneto. Si tratta di: Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R.

Vicenza-Piacenza”. Lo fa sapere il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli

(ANSA).