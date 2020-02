NAPOLI-SALERNITANA (UNDER 16)- Squadre negli spogliatoi

Napoli-Salernitana: nella gara di andata, lo scorso 13 ottobre, gli azzurrini hanno fatto loro il derby imponendosi in trasferta per 4-1.

E’ appena terminato il primo tempo del match Napoli-Salernitana, valida per la sesta giornata di ritorno del campionato Under 16 A e B girone C. Una sfida tra gli azzurrini di mister Bevilacqua, seconda forza del girone C e reduce dall’importantissimo pareggio di Perugia, e i granatini di coach De Santis, attualmente ultimi con nove punti e soltanto due vittorie in stagione.

E’ un Napoli subito aggressivo nei primi minuti, proprio come aveva chiesto alla vigilia il suo tecnico, e dopo soli 120 secondi è Marranzino a sbloccare il match al termine di una bella iniziativa sulla destra del solito Di Dona.

La reazione dei granata è affidata al bomber Luongo, una delle poche note liete in questa stagione per gli ospiti, che però non riesce a farsi spazio tra le strettissime maglie della retroguardia partenopea e allora è Pesce che su assist di Di Leo prova a saggiare le doti del portiere Petriccione.

Il match non decolla e questo forse favorisce la Salernitana che, anche se sotto, mantenendo il risultato in bilico si rende conto di potersela giocare alla pari contro la seconda della classe del girone e magari mettere paura nella seconda frazione.

E allora fiutando il pericolo ecco che il Napoli prova ad accelerare prima con Gioielli che si mette in proprio, poi con Giannini che cerca Pesce in area e infine con una conclusione di Scognamiglio sulla quale Petriccione dimostra di essere sempre attento.

Gli sforzi degli azzurrini vengono premiati al 38′ quando Pesce sfrutta una giocata errata della difesa ospite, entra in area e batte il portiere avversario con un diagonale sul quale stavolta Petriccione non può davvero nulla.

DUNQUE ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO NAPOLI-SALERNITANA: 2-0

Marco Lepore