La grande attesa per il Barça cresce: Ecco l’Hotel blaugrana

GRANDE ATTESA

Nel frattempo in città si respira già un’aria carica. I commercianti della zona guardano incuriositi l’albergo in attesa di veder già spuntare qualche campione, tutti sono preoccupati per la viabilità già messa così in ginocchio durante le ore di punta. Un problema che si era già presentato con l’arrivo del Real nel 2017 e superato quasi alla perfezione. L’hotel è situato accanto agli uffici della Questura, il che può favorire anche tutto il discorso sicurezza tra albergo e San Paolo: saranno circa un migliaio gli agenti utilizzati nelle prossime 48 ore tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Al momento, però non c’è alcuna preoccupazione: tra le due tifoserie non c’è stato mai alcun problema e non c’è avvisaglia di pericoli all’orizzonte nella speranza che tutto vada per il meglio. Fonte: Il Mattino