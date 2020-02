Lorenzo Insigne è tornato a prendesi il Napoli sulle spalle

IL CAPITANO LEADER

Una prestazione intensa e con altre giocate importanti già piazzate nel primo tempo, tanto sacrificio in fase di non possesso con coperture lungo tutta la fascia. E l’importanza fondamentale del rigore messo a segno, quello dell’1-1. Il Napoli ha avuto nuovamente un penalty dopo venti partite (rigore fischiato da Orsato dopo aver rivisto l’azione al Var). Quello precedente era stato fischiato a Lecce e anche allora lo mise a segno Lorenzo, in quel caso al secondo tentativo, dopo il primo tiro parato da Gabriel.

Insigne tornato titolare a Brescia, dopo essere entrato nel secondo tempo a Cagliari al posto di Elmas. Una prestazione importante anche in vista del Barcellona, match in cui Lorenzo è uno dei più attesi. Lui che spesso si è dimostrato un uomo decisivo in Champions, segnando uno dei suo gol storici al Bernabeu contro il Real Madrid. Fonte: Il Mattino