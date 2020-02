Fabian e Insigne ribaltano il Brescia: Ora si punta all’Europa

Insigne è freddissimo sul rigore, Fabian Ruiz disegna un’altra parabola fantastica con il suo magico sinistro. Il capitano azzurro e lo spagnolo ribaltano il Brescia in quattro minuti. Due grandi protagonisti su tutti al Rigamonti, due dei grandi rigenerati di Gattuso. Ora Lorenzo è tornato leader a tutti gli effetti e si è notato con la decisione con cui ha calciato il rigore in un momento delicato. Dopo un primo tempo sotto tono del Napoli e chiuso in svantaggio di un gol per la rete messa segno da Chancellor.

Due tra gli azzurri dal maggiore tasso tecnico: un attaccante capace di saltare l’uomo e tirare o mandare in porta il compagno e il centrocampista abile nella costruzione e con l’arma in più del tiro micidiale dal limite dell’area. E sia Insigne che Fabian Ruiz hanno messo la firma sul successo del Napoli a Brescia, il secondo consecutivo esterno dopo quello di Cagliari che fa risalire gli azzurri al sesto posto in zona Europa League, in attesa dei risultati di tutte le altre dirette concorrenti. Fonte: Il Mattino