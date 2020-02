Il Napoli femminile era presente alla Napoli City Half Marathon 2020

Sara Sibilio e Vlada Kubassova hanno preso parte questa mattina alla manifestazione non competitiva Family Run & Friends 2020 di 2 km che anticipa la Napoli City Half Marathon 2020 di domani, che animerà le strade della città.

È stato un grande piacere per il Napoli Femminile essere alla Mostra d’Oltremare anche per testimoniare la grande presenza di stranieri (circa 1500) che parteciperanno alla Half Marathon, provenienti da 60 Paesi. Vlada Kubassova ha incrociato anche il campione estone Roman Fosti che ha partecipato alle Olimpiadi 2016 ed a tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona. Domani le azzurre alle ore 14,30 a Casamarciano affronteranno il Lady Cittadella per la serie B femminile.

La Redazione