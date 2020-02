AS – Fabìan Ruiz a Brescia osservato speciale del Real

Lo spagnolo Fabìan Ruiz, decide con uno splendido gol la gara di Brescia, il giocatore è il primo obbiettivo del Real Madrid per il prossimo mercato. Il quotidiano AS scrive che al Rigamonti di Brescia il calciatore era osservato speciale di uno scout madrileno. Il rinnovo di Fabìan con il Napoli è fermo, il presidenteDe Laurentiis vorrebbe inserire una clausola recissoria da 150 milioni, cifra esosa per le casse di qualsiasi club, ma le parti coinvolte non escludono possa essere trovato un accordo in futuro. Il rinnovo non escluderebbe la partenza del fuoriclasse spagnolo. Il Real Madrid disposto ad offrire 80 milioni, ma sul calciatore c’è anche il Barcellona. Intanto Fabìan sta ritornando ai suoi livelli, dopo un inizio non dei migliori, ed suoi gol sono stati decisivi.