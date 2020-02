Raiola in arrivo a Napoli per discutere sul caso Lozano

Mino Raiola è atteso a Napoli, non solo per seguire la sfida di Champions di martedì contro il Barcellona, ma anche per parlare di un suo assistito. Da quanto riferiscono i colleghi di GonfiaLaRete.com, il procuratore seguirà la gara di Insigne e Manolas ma soprattutto parlerà con la società del momento legato ad Hirving Lozano, che non rientra nei piani tecnici di Gattuso, e sta soffrendo la situazione. Il manager, consiglia al messicano di stare calmo, aspettare la propria occasione e sfruttarla al meglio, anche perché il mercato è chiuso e non c’è modo di intervenire, si dovrà aspettare il prossimo giugno. chiederà spiegazioni al club su cosa non sta funzionando nella gestione di Lozano, che non vorrebbe lasciare il Napoli prima di non aver lasciato il suo segno e di aver ricambiato nei migliori dei modi l’affetto dei tifosi azzurri.