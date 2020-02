La moviola della Gazzetta: “Orsato tratto in inganno da un tocco di coscia”

Al 2’ della ripresa, è netto il calcio di rigore in favore del Napoli, per un tocco di mano in area di rigore, ecco la moviola della Gazzetta dello Sport: “Il tiro-cross di Insigne dalla sinistra viene smorzato a centro area da Mateju con il braccio destro largo. Orsato, probabilmente ingannato dalla prospettiva, ai giocatori del Napoli che protestano mima un tocco di coscia; richiamato dal Var Chiffi, al monitor non ha dubbi, indica il dischetto e ammonisce il difensore ceco. Al 19’, annullato il raddoppio di Mertens per abbondante fuorigioco dello stesso attaccante belga. Al 22’, ammonito Mertens perché, sostituito, non esce dal campo dalla posizione corretta”.