Mattino e CorrSport stesso voto a Gattuso, le due motivazioni

Mattino – 7 GATTUSO

Ha preparato la gara con attenzione e con rispetto dell’avversario, lasciando spesso anche tre difensore a guardia di Balotelli per scongiurare disastrose ripartenze. Il Brescia fa gol alla sua prima e unica conclusione nello specchio del primo tempo, ma questo è il calcio e Rino lo sa bene. Ma lui fa conservare ai suoi solidità e sicurezza, che in altri tempi venivano smarriti. Il Napoli ha giocato senza pensare al Barcellona, con grande impegno e convinzione. Non ha brillato per il gioco, ha sbattuto contro il catenaccio dei padroni di casa che altro non potevano, ma usando la testa. E con la testa Gattuso ha vinto.

CdS – Gattuso 7

Senza incantare e nonostante lo svantaggio, porta a casa i 3 punti desiderati. Napoli in zona Europa League, in attesa che giochino le rivali.