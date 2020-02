SKY – Lopez: “Mi è piaciuta la squadra, ha cercato il risultato”

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, interviene ai microfoni Sky per commentare la gara del Rigamonti tra i suoi ed il Napoli: “Bisogna continuare così, la squadra non mi è dispiaciuta, di fronte avevamo il Napoli, una squadra di qualità, ma noi, soprattutto nel primo tempo, non abbiamo demeritato. Poi, nella ripresa, mi è piaciuta la reazione dopo il secondo gol del Napoli, comunque abbiamo cercato di rimontare il risultato, proponendo gioco. Balotelli lo dobbiamo mettere in condizione di rendere al meglio”