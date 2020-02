SKY, Manolas: “Fabian mi ha zittito; anche Messi è un essere umano!”

Il difensore Kostas Manolas, al termine della gara del Rigamonti di Brescia, interviene ai microfoni Sky per commentare la vittoria del Napoli: “Nello spogliatoio Gattuso ci carica sempre, e quando siamo rientrati in campo abbiamo fatto girare meglio la palla e siamo stati più precisi. No, non abbiamo pensato al Barcellona, siamo dietro il classifica, non possiamo permetterci distrazioni. Ho abbracciato Fabian dopo il gol perchè prima della partita gli avevo detto che deve tirare meglio e lui, stasera, mi ha zittito. Il Barcellona è una squadra fortissima, ma noi non entriamo in campo battuti, sarà una gara complicata. Il mio gol appartiene al passato. Quando devi marcare uno come Messi sei sempre preoccupato, ma allo stesso tempo sai che nessuno è imbattibile…anche lui è un essere umano…”