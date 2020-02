SERIE A – Brescia-Napoli 1-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli cercava un altro successo in trasferta, dopo il colpo di Cagliari, ma il Brescia si dimostra osso duro. Se i esclude la traversa di Mertens, i padroni di casa concedono poco agli azzurri. Il gol delle “rondinelle” arriva su corner con Chancellor di testa, non bene la difesa dei partenopei. La rete non scuote il Napoli che manovra con lentezza e si chiude il primo tempo. Ad inizio ripresa arrivano i gol del sorpasso. Insigne su rigore e poi la splendida rete di Fabian Ruiz che a giro batte Joronen. Il Brescia non si arrende e sfiora il pari con Balotelli che in spaccata manda alto da ottima posizione. Successo che fa morale per gli azzurri, ora testa al Barcellona per la notte da Champions League. Ecco le pagelle della sfida del “Rigamonti”.

Top

Di Lorenzo 6 – Il primo tempo dell’ex Empoli, non è stato dei migliori, pochi spunti e un po’ di responsabilità sul gol del Brescia. Poi cresce da quel momento e inizia a spingere sulla destra con una certa costanza. Ancora non è al 100%, ma stasera è in crescita.

Maksimovic 6,5 – Il giocatore serbo stasera aveva Balotelli, un cliente non certo dei più comodi, però vince tutti i duelli aerei. Mezza sbavatura su un fuorigioco dove il capitano del Brescia, ma per il resto partita più che brillante.

Fabian Ruiz 7 – Lo spagnolo ex Betis Siviglia è tra i più pericolosi al tiro, poi ha un calo a metà ripresa. Nel secondo tempo però si inventa una rete favolosa e da quel momento entra nel vivo della manovra. Sta tornando ai suoi livelli.

Insigne 7 – Il capitano, in una serata non certamente facile, è quello che accende la luce del Napoli. Lui da solo mette in difficoltà la difesa avversaria. Segna su rigore e da una mano anche in difesa. Come sempre un leader che trascina da un mese a questa parte.

Flop

Manolas 5,5 – Il difensore greco, di solito tra i migliori, stasera ha sofferto la fisicità dei bresciani. Non bene sul gol di Chancellor, ma per il resto non sempre sicuro. Meglio nella ripresa, però non certo tra i più brillanti.

Elmas 5 – Il macedone questa sera non è stato tra i più brillanti, anzi, spesso è stato ingabbiato dagli avversari ed è stato poco incisivo. Certamente può crescere, ha tutto per farlo, ma oggi non ha dato il massimo.

Demme 5 – Il Brescia ha capito che la fonte di gioco è il tedesco ex Lipsia e non ha dato il suo contributo come sempre. Si impegna, da quello che può, ma non è certamente la miglior partita, ci può stare.

