SKY – Il febbricitante Gattuso: “Io ho temuto il peggio in queste settimane…”

Comincia con una battuta l’intervento di Rino Gattuso ai microfoni Sky a fine gara, dopo la vittoria con il Brescia: “Cosa ho detto nell’ intervallo? Passiamo alla domanda successiva! A me dà fastidio quando si pensa di venire a Brescia a passeggiare, il primo tempo glielo abbiamo regalato, bisogna capire che in serie A non ci sono partite facili. Dobbiamo fare 40 punti, poi si vedrà. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, stiamo migliorando soprattutto in fase difensiva, si può prendere gol, andare sotto, ma poi bisogna giocare. Ho detto di puntare all’ Europa League perchè vista la situazione della squadra ed il pericolo che si è corso, sarebbe un buon risultato, ma ovvio che aspetto il Barcellona, che è una grossissima squadra. Io sono nel calcio da sempre, so bene che quando si spegne la luce, il pericolo è grosso, ed io ho avuto paura davvero, non è stato affatto facile uscirne, ma non abbiamo ancora fatto niente. Mancano 13 partite, una semifinale di Coppa Italia, la gara Champions, non sarà facile nulla…Non fatemi pensare a quello che sarà, che già non mi sento bene, ho preso Tachipirina per la febbre, in più non dormo…Qua i colleghi dormono, io no, eppure non sono un pivellino…”