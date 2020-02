SERIE B FEMMINILE – G. Marino (all. Napoli): “Contro il Lady Cittadella sarà una prova di maturità”

Dopo aver vinto le due trasferte contro il San Marino Accademy e la Lazio, per il Napoli femminile ci sarà la sfida casalinga contro il Lady Cittadella domenica a Casarciano con fischio d’inizio alle ore 14,30. Sulla carta gara alla portata delle azzurre, ma mister Geppino Marino non si fida. Mancheranno per squalifica Gross e Kubassova. “La classica prova di maturità. Dopo il doppio successo esterno contro San Marino e Lazio – continua il tecnico azzurro – questa partita non va affatto sottovalutata perché affrontiamo una squadra tignosa e capace di mettere in difficoltà una compagine come la nostra. Abbiamo una nostra chiara identità di gioco e quindi tutto le ragazze sanno quel che chiedo loro. Dovremo cambiare qualcosa ma sono convinto che chi giocherà non farà rimpiangere le assenti”. Il Napoli Femminile, dunque, è pronto a mostrare il suo volto migliore: “Abbiamo lavorato bene in settimana, vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni e proseguire nella scia di quanto di buono fatto con qui”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile