“Per piacere, non vincere più!” – La richiesta di un giovanissimo a Klopp

“Caro Jurgen Klopp, il mio nome è Daragh” – comincia così la lettera che un giovanissimo tifoso dello United ha inviato all’ allenatore dei Reds con l’insolita richiesta di…perdere! Vi proponiamo uno stralcio della lettera arrivata sulla scrivania di Klopp. “Ho 10 anni. Il Liverpool sta vincendo troppe partite, quindi la prossima volta per favore, falli perdere. Dovresti solo lasciare segnare l’altra squadra“. La risposta del tecnico è stata questa:”Caro Daragh, sfortunatamente, in questa occasione non posso soddisfare la tua richiesta. Per quanto tu voglia che il Liverpool perda, il mio compito è fare tutto il possibile per aiutare il Liverpool a vincere perché ci sono milioni di persone in tutto il mondo che vogliono che ciò accada, quindi non voglio deluderli. Posso tranquillamente dire che una cosa che non cambierà è la tua passione per il calcio e per il tuo club. Il Manchester United è fortunato ad averti. Sebbene i nostri club siano grandi rivali, condividiamo anche un grande rispetto reciproco. Questo è per me il calcio”

Fonte: gianlucadimarzio.com