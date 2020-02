Buffon su Sarri: “Spero resti, significherebbe aver vinto”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è stato intervistato da Le Iene. L’estremo bianconero, tra le altre cose, ha parlato pure di Maurizio Sarri. “Spero che resti, perché vorrebbe dire che avremo vinto qualcosa. Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso, ci vuole del tempo. Meglio tenere Allegri? Era giusto provare a fare qualcosa di differenza. La battuta al tifoso cinese? La rifarei, era una domanda simpatica per creare empatia. In Italia c’è molta intolleranza in questo momento, ho voluto lanciare un segnale, tanto è vero che l’ho pure accarezzato. Ma chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso”.