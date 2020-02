CENTROCAMPO – Elmas in vantaggio per la sfida contro il Brescia

Per Gennaro Gattuso Elfis Elmas è diventato un calciatore tatticamente importante, dove ha sostituito al meglio Lorenzo Insigne nel ruolo di esterno sinistro, ma ha in futuro le doti di mezz’ala. In vista della sfida contro il Brescia il macedone parte favorito per prendere il posto di Zielinski, assieme a Demme e Fabian Ruiz. Contro le “rondinelle” la sua fisicità sarà determinante, in attesa dell’ufficialità delle formazioni. Allan tornerà tra i convocati dopo l’esclusione di Cagliari.

La Redazione