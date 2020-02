Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non farà alcuna rivoluzione di formazione in vista della sfida di questa sera contro il Brescia. In testa all’allenatore degli azzurri c’è solo Balotelli e compagni, il Barcellona può attendere. In avanti ad esempio recuperato in extremis Lozano anche se non è al 100%, out invece Llorente per uno stato influenzale. In attacco Politano favorito su Callejon, con Mertens e Insigne per il tridente offensivo.

La Redazione