Koulibaly ancora out: al momento nebuloso il ritorno in campo

Di sicuro quella attuale non è la stagione migliore di Kalidou Koulibaly a Napoli. Per molti la mancata preparazione per la partecipazione alla Coppa d’Africa, l’assenza di un punto di riferimento come Albiol, il “peso” mai dimenticato dell’ autorete di Torino, stanno minando il rendimento del centrale senegalese. In più, i problemi fisici che, da un po’, lo affliggono. Come si legge su La Repubblica, Koulibaly ha deciso, in accordo con lo staff tecnico del Napoli, di seguire un programma personalizzato per recuperare a pieno. Il difensore era stato parzialmente recuperato per il Lecce, ma la sua prestazione ha evidenziato ancora il suo evidente “non aver recuperato”. A quanto pare, ci si è posta, come obiettivo, la partita del 29 febbraio contro il Torino, out quindi per la trasferta di Brescia ed il big match Champions che metterà contro Napoli e Barcellona. E, alla luce dei fatti, non è neanche certo il suo recupero per la gara contro i granata…