Meret – è deluso per il minutaggio

C’è amarezza in questa fase della stagione per Alex Meret. Aveva incominciato questa stagione con Carlo Ancelotti come titolare inamovibile, ma ora con l’avvento di Gattuso sulla panchina le gerarchie sembrano essere cambiate. Quasi sicuramente, anche questa sera, siederà in panchina allo stadio “Rigamonti” di Brescia e cederà il posto al solito Ospina. Alex d’altro canto è un ragazzo: serio, determinato e a disposizione del mister e non vuole in questo momento fare polemica. Consapevole della sua forza e di essere un patrimonio della Ssc Napoli pensa, solo, a lavorare perché ora si attraversa una fase cruciale della stagione. Gattuso, ad onor di cronaca, ha ribadito ieri in conferenza stampa di non aver nessuna preferenza, parlando dei portieri, però se continuerà ad avere poco minutaggio, sicuramente, Meret inizierà a preoccuparsi, per un’eventuale mancata convocazione agli Europei.