Clausola 700 milioni, molti club disposti a pagarla, ma Messi è molto chiaro

Come sempre è stato e, come sempre sarà con ogni probabilità, con buona pace dei tabloid che ciclicamente parlano di un Messi lontano da Barcellona, Leo si presenterà all’appuntamento con indosso la camiseta blaugrana, una maglietta che nei piani vorrebbe indossare fino al giorno in cui deciderà di appendere gli scarpini al fatidico chiodo. «Finché mi vogliono, io non mi muovo. A Barcellona sto benissimo, c’è sempre un progetto vincente e la possibilità di ambire a tutti i titoli. Mi piacerebbe vincere almeno un’altra Champions e voglio continuare a fare collezione di scudetti». Come se non esistesse, quindi, la clausola che permetterebbe al sei volte Pallone d’Oro di andarsene al termine di ogni stagione. «Ci sono stati moltissimi momenti in cui potevo cambiare aria. Si sono presentati diversi club disposti anche a pagare la mia clausola (quella attuale è fissata a 700 milioni n.d.r.), ma io non ho mai pensato neppure per un secondo di partire. Amo Barcellona. Ormai ho vissuto più anni qui che in Argentina, e seguo uno stile di vita tranquillo che mi piace molto e che mi permette di stare molto tempo in famiglia». Fonte: CdS