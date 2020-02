SKY – Brescia-Napoli, designata la coppia di telecronisti

Questa sera allo stadio “Rigamonti” di Brescia, con fischio d’inizio alle ore 20,45, i padroni di casa di Diego Lopez affronteranno il Napoli per la sesta di ritorno. All’andata vinsero gli azzurri per 2-1, con Mertens e Manolas a segno, per le rondinelle la rete di Balotelli. In vista della sfida in Lombardia è stata designata la coppia di telecronisti. Si tratta di Fabio Caressa e Beppe Bergomi al commento tecnico, mentre a bordo campo ci sarà Massimo Ugolini.

La Redazione