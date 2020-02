Belotti – Napoli, Cairo smentisce: “Non giocherà lì!”

Il calciomercato non “dorme” mai. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, smentisce le voci che circolano sul proprio giocatore, che lo vorrebbero all’ombra del Vesuvio. Già nella finestra di mercato invernale, giravano voci su un, eventuale, approdo di Andrea Belotti nella prossima stagione calcistica a Napoli. Addirittura, alcuni, colleghi della stampa ipotizzavano l’acquisto di Andrea Petagna, da parte del Napoli, come una probabile pedina di scambio per convincere il Torino a cedere, a giugno, il proprio capitano. Cairo continua a smentire la possibilità che questo affare vada in porto, ma si sa, il calciomercato è formato anche da questi depistaggi, specie quando in ballo ci sono molti milioni.

Sicuramente qualche chiacchierata, fra le due società, è avvenuta e magari nei prossimi mesi ne sapremo di più.

A cura di Andrea Forlingieri