CENTROCAMPO – Lobotka spinge per la sfida di Brescia

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida contro il Brescia di venerdì allo stadio “Rigamonti” con fischio d’inizio alle ore 20,45. Per il centrocampo prosegue Allan nei suoi allenamenti intensi, vuole recuperare il terreno perduto la scorsa settimana prima del Cagliari, ma sarà Gattuso a decidere se impiegare il mediano brasiliano. Scalpita anche Lobotka per la sfida in Lombardia, come modulo, secondo il CdS, dovrebbe essere il 4-1-4-1 con il giusto equilibrio in mezzo al campo.

La Redazione