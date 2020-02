Fabian Ruiz, tra nodo clausola e le sirene spagnole

In una stagione dove Fabian Ruiz non certo è stato costante nel rendimento, comunque le richieste non mancano, però il Napoli non vuole cedere tanto facilmente. Secondo le pagine del Corriere dello Sport il club di De Laurentiis vuole inserire la clausola da 180 milioni nel rinnovo del contratto. Una cifra che ovviamente l’entuorage dello spagnolo considerano molto alta. Il motivo? Ci sono di mezzo il Barcellona e il Real Madrid che continuano a volere il calciatore ex Betis Siviglia. Gli agenti di Fabian Ruiz vorrebbero tra i 70 e i 90 milioni come prezzo della clausola. Come si dice in questi casi si cercherà di arrivare ad una via di mezzo, nel frattempo le società spagnole, i blaugrana soprattutto, chiedono sempre informazioni sullo spagnolo. Il suo futuro è ormai tra l’azzurro e le sirene che saranno un’insidiosa tentazione?

La Redazione