CdS Campania – “Barçaos”. Intrighi e veleni sui rivali Champions del Barça

Spogliatoio in piena ebollizione, popolarità ai minimi termini – e per fortuna che avevano sborsato un milione di euro alla fantomatica agenzia I3 Ventures per lustrare l’immagine pubblica della Giunta direttiva attraverso la rete! – e ora arrivano pure le dimissioni irrevocabili della direttrice finanziaria del club, Montserrat Font. Sono ore concitate per il numero uno del Barça, Josep Maria Bartomeu, che dopo essersi ritrovato nel bel mezzo di una violentissima guerra combattuta a colpi di stilettate incrociate via social, ora pare terrorizzato dall’idea di farsi sfuggire definitivamente la situazione dalle mani, con l’andata degli ottavi di Champions di Napoli alle porte e con un Clasico che seguirà a ruota. Di qui la decisione di convocare, con carattere d’urgenza, una riunione straordinaria della Commissione Delegata, uno degli organi più importanti del club, per tamponare la crisi istituzionale in corso. Fonte: CdS