Domani è già “vigilia”: Gattuso in conferenza alle 14.30

Domani sarà già vigilia. Il Napoli scenderà in campo venerdì sera al Rigamonti alle ore 20.45 per la gara contro il Brescia. E, come sempre, il giorno precedente la gara, ci sarà la conferenza del tecnico azzurro. Rino Gattuso parlerà domani alle 14,30 della gara che attende il Napoli e delle condizioni dei “suoi” uomini. L’appuntamento, per sapere tutto ciò che riguarda la squadra azzurra è quindi per domani.