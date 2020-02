Elmas è un jolly: non stupisca il vederlo nel tridente di Gattuso

Eljif Elmas lo volevano tutti, alla fine l’ha spuntata il Napoli. Classe 1999, 20 anni compiuti a settembre, il Napoli lo ha preso per 16 milioni più bonus. Cifre importanti per il calciatore più giovane, appena 17 anni, ad aver esordito con la Nazionale maggiore balcanica. Elmas ha valori sani trasmessi da una famiglia che fin da piccolissimo lo ha cresciuto con il senso del dovere e del sacrificio. A Skopje, infatti, papà Elmas ha una pasticceria e da anni porta avanti la sua attività all’interno del mercato dolciario. Mamma, papà, fratello e sorella più piccoli: in questa formazione si sono trasferiti a Napoli con Eljif. Hanno preso una casa a due passi dal centro tecnico di Castel Volturno, e quando tornano dalle trasferte c’è lì il papà che lo aspetta in macchina per tornare a casa. In famiglia non si sono stupidi di vederlo nel tridente, perché il macedone è un destro naturale e in Turchia ha giocato ovunque, soprattutto da esterno d’attacco. Contro l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia e contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato, Elmas ha giocato in avanti. Se l’è cavata più che bene. Contro la Samp il primo gol, per il quale si è commosso, ma nessuna festa. Gli hanno insegnato a stare con i piedi per terra.

Il Mattino