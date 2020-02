Pace fatta tra Allan e Gattuso. Il brasiliano è tornato ad allenarsi come vuole il mister

Dopo la mancata convocazione di Allan per la scarsa intensità negli allenamenti, il calciatore si è subito chiarito con Guttuso. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il centrocampista brasiliano ha chiesto scusa al mister e ha risposto subito sul campo, con una seduta atletica intensissima. Possibile una maglia da titolare per Allan venerdì nella trasferta di Brescia. Gattuso non porta nessun rancore, e ha spesso ripetuto “domani è un altro giorno”. Si riparte, con il brasiliano motivato a dare tutto in campo.