Durante la trasmissione in onda su canale 21, Il bello del Calcio, Mario Sconcerti è intervenuto sulla questione relativa al rinnovo di Dries Mertens: “Che amore di Mertens per Napoli… Sta facendo problemi per un rinnovo per questioni di soldi, pretendendo anche di avere una cifra per riacquistare il suo cartellino. Io se voglio restare in un posto di lavoro ci resto. Il suo amore per Napoli non è sincero perché ha un prezzo”.