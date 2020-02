UNDER 15 NAPOLI- Un primo posto da conquistare in casa..

Under 15- I classe 2005 di mister Gennaro Sorano sono in pole per conquistare uno dei due posti che aprirebbero le porte dei quarti di finale scudetto.

Anche questa settimana torna l’approfondimento da parte della nostra Redazione sulle formazioni giovanili del Napoli, che sono pronte a entrare nella fase “calda” della stagione alla conquista degli obiettivi prefissati a inizio anno.

Nello scorso week end ottimo pareggio ottenuto dall’Under 17 sul campo del Pescara col “solito” D’Agostino sempre più decisivo per Massimo Carnevale, mentre nulla da fare per la Primavera di coach Angelini destinata ad alzare bandiera bianca.

Ferme invece per la sosta sia l’Under 16 di Bevilacqua che l’Under 15, ed è proprio su questa formazione che vogliamo soffermarci oggi a partire dal suo coach Gennaro Sorano, ritornato sulla panchina dopo l’esperienza dello scorso anno da coordinatore tecnico del settore giovanile partenopeo.

Già perchè il bravo mister partenopeo è un pò il “factotum” della cantera azzurra, l’uomo sul quale poter contare sempre per mettere ogni cosa al suo posto, come successe proprio di questi tempi lo scorso anno quando venne chiamato per rilanciare l’Under 16 in grande difficoltà.

E dopo una stagione trionfale due anni fa proprio sulla panchina dell’Under 15 dei classe 2003, conclusasi solo nella semifinale scudetto persa contro la Juventus, per Sorano è arrivata nuovamente la richiesta di prendere un gruppo giovanissimo e trasformarlo in una squadra che possa dire la sua nella lotta scudetto.

Il Napoli è attualmente primo a quota 40 a pari merito col Frosinone, che però ha vinto lo scontro diretto in casa nell’ultima di andata e ha anche disputato una gara in meno, mantenendo quattro punti di vantaggio sulla Roma terza e cinque sul Pescara.

Terzo miglior attacco e seconda miglior difesa del girone, i partenopei in queste prime cinque giornate del girone di ritorno hanno messo davvero il turbo raccogliendo, anche con un pizzico di sofferenza in alcune circostanze, tredici punti sui quindici disponibili.

Gli azzurrini hanno ora sette sfide, ben cinque in casa tra cui gli scontri diretti contro canarini ciociari e delfini abruzzesi e due in trasferta, per conservare la prima posizione che rappresenterebbe tanta roba anche in chiave “posizione ranking” nei quarti di finale scudetto.

In particolare il calendario si è divertito a stabilire che nel prossimo mese, ovvero nelle successive quattro giornate, ci saranno ben tre derby contro Salernitana-Benevento-Juve Stabia, formazioni che sicuramente avranno voglia di togliersi lo sfizio dei tre punti contro i cugini più forti.

Ma la sensazione è che il destino il Napoli lo abbia nelle sue mani se solo riuscirà a rimanere concentrato ragionando gara dopo gara e senza dare per scontata alcuna vittoria..

Marco Lepore