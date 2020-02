MERCATO – In Russia aspettano una risposta di Younes

Il mercato non si ferma mai e non è una frase fatta e questo lo sa bene Amin Younes. Il calciatore tedesco nato in Libia, nella sessione invernale ha rifiutato tutte le proposte per essere ceduto, ma lui ha sempre risposto di no. In Russia, come riporta il Corriere dello Sport, la finestra di mercato è aperta per altri tre giorni e aspettano una sua risposta. In caso positivo, rientrerebbe nella lista Malcuit che si augura di giocare nel finale di stagione, anche se non si allena ancora con il gruppo. Stesso discorso vale per Lozano che non è al meglio, mentre stato influenzale per Llorente.

La Redazione